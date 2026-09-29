Москва пригрозила НАТО ядерным оружием через Калининград: что его разозлило

Ядерное оружие / © ТСН.ua

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Посольство России в Великобритании заявило о возможном применении ядерного оружия в ответ на потенциальный удар НАТО по российской территории. Реакция Москвы раздалась после выхода британской телепрограммы, в которой смоделировали вымышленный сценарий войны между Россией и Альянсом.

Об этом пишет Daily Mail.

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В программе The War Game телеканала Sky британские политики и бывшие дипломаты разыгрывали сценарий нападения России на Великобританию. По сюжету премьер-министр, роль которого исполнял Майкл Гоув, приказывает нанести ответные удары по Мурманску и Калининграду.

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После этого российское посольство в Лондоне обнародовало заявление с угрозами.

«Тем, кто выступает за планы блокады или удара по Калининграду, не следует питать иллюзий по поводу последствий», — заявили в диппредставительстве.

Там добавили, что любые военные действия Великобритании или НАТО против территории России якобы получат ответ всеми имеющимися средствами, в частности ядерным оружием.

В то же время в посольстве утверждают, что Россия вроде бы не стремится к конфронтации с НАТО и Европой и не планирует на них нападать.

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Почему вспомнили Калининград

Калининградская область – российский эксклав между Польшей и Литвой, которые являются членами НАТО. В сообщении российского посольства также упомянули публикацию i Paper, где регион назвали одним из самых уязвимых мест России.

В то же время, этот район имеет особое значение и для НАТО через Сувальский коридор — участок польско-литовской границы между Беларусью и Калининградской областью.

Польша и Литва уже разрабатывают общий план эвакуации гражданского населения на случай масштабной военной угрозы. Он должен предусматривать маршруты через Сувальский коридор и возможную эвакуацию жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

По словам главы Национального центра кризисного управления Литвы Уилмантаса Виткяускаса, Варшава и Вильнюс сейчас совместно анализируют процедуры, логистику и возможности инфраструктуры.

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Литва проводит масштабные учения

Работа над планами проходит на фоне общенациональных учений в Литве, в ходе которых, в частности, отрабатывают эвакуацию и действия на границе с Польшей.

К тренировкам привлечены около 3 тысяч должностных лиц и тысяча добровольцев. Еще около 20 польских чиновников прибыли в Литву для проверки совместных пограничных процедур.

Ранее Сейм Литвы поддержал дальнейшее рассмотрение поправки к Конституции, предусматривающей отмену запрета на размещение в стране оружия массового поражения и иностранных военных баз.

Россия уже угрожала Польше

Ранее советник президента РФ Николай Патрушев заявил, что в случае военного конфликта с Россией Польша якобы "прекратит существовать" в течение двух-трех дней. Он также утверждал, что во время войны против Украины российские вооруженные силы вроде бы не используют весь свой потенциал.

В ответ министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский заявил, что российскому руководству следует учитывать реальное соотношение сил, прежде чем угрожать Варшаве.

"Они тоже должны понимать, на что решаются, когда нам угрожают", - сказал Сикорский.

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