Москва пригрозила выслать аккредитованные в России германские СМИ: что случилось

Москва пригрозила выслать аккредитованные в России германские СМИ: что случилось

Также гнев Кремля вызвали Интернет-посредники, удалившие аккаунты телеканала RT DE со своих платформ.

МИД России пригрозило Берлину "ответными мерами" в связи с решением комиссии по лицензированию и надзору Германии запретить вещания российского пропагандистского телеканала RT DE (ранее "Russia Today").

Об этом пишет "ТАСС".

Москва грозит запретить аккредитованные в России германские СМИ. Также гнев Кремля вызвали Интернет-посредники, удалившие аккаунты телеканала RT DE со своих платформ.

"Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, ...удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", - говорится в заявлении российского МИД.

Закрытие пропагандистского канала в Москве называют "политически обусловленным давлением".

Напомним, что Германия заблокировала российский пропагандистский телеканал Russia Today.

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