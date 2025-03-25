Москва разрабатывает спутник для переноса ядерного оружия — Sky News

Москва "разрабатывает спутник для переноса ядерного оружия", говорится в отчете США.

Об этом говорится в сообщении Sky News.

Такое оружие может иметь "разрушающие последствия" как для Соединенных Штатов, так и для мира, добавляется в ежегодной оценке угроз разведывательным сообществом США.

"Война в Украине дала России шанс изучить "многие уроки" о западном оружии и разведке. Хотя Москве не удастся достичь "полной победы", отчет добавил, что на их стороне остается импульс в войне в Украине", — говорится в Sky News.

Напомним, в Минцифре показали новое оружие – украинский морской дрон "Катран". Это высокотехнологичная разработка от украинской военной компании Military Armored Company HUB.

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