Москва снова бряцает ядеркой: Россия опрокинула боеголовки в Беларусь

В рамках очередных ядерных учений белорусские военные отрабатывают получение «специальных боеприпасов» для комплексов «Искандер-М» и скрытую подготовку к пускам.

Светлана Несчетная
Ядерные учения РФ в Беларуси / © ТСН

Минобороны России заявило об отправке ядерных боеголовок в Беларусь в рамках военных учений. 

Об этом, как передают Новини.Live, заявило Минобороны РФ.

Боеголовки доставили в полевых пунктов хранения ракетной бригады на территории Беларуси в рамках ядерных учений.

Сообщается, что белорусские военные отрабатывают получение «специальных боеприпасов» для комплексов «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей, скрытое выдвижение подразделений и подготовку к пускам.

Отметим, что подобные действия со стороны России и Белоруссии неоднократно фиксировались и раньше. О первой доставке ядерных боеголовок в Беларусь Кирилл Буданов сообщал еще в августе 2023 года.

Напомним, Россия без предупреждения начала масштабные стратегические ядерные учения с привлечением более 64 тыс. военных, авиации и флотов. Аналитики уверены, что этот внезапный шаг является попыткой рефлексивного контроля над Западом. В частности, Кремль может пытаться ослабить поддержку Украины со стороны европейских партнеров и посеять разногласия между союзниками. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Россия использует внезапные стратегические ядерные учения без предварительного объявления, чтобы демонстрировать силу союзникам Украины и отвлекать внимание от заметных проблем на поле боя», — отметили аналитики ISW.

