Москва снова под атакой дронов: Кремль сообщил о неожиданных последствиях

Путин под давлением / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин столкнулся с новой волной давления после очередной атаки беспилотников на Москву и другие регионы РФ. Украина также продолжает удары по российской инфраструктуре и попытки усложнить поставки в оккупированный Крым.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нескольких волнах атак дронов, которые начались в ночь на вторник. По его словам, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила более 60 беспилотников на подлете в столицу.

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Глава города заявил, что экстренные службы работают на местах падения обломков. О пострадавших в Москве он не сообщал.

В то же время губернатор Московской области заявил, что в результате атаки якобы погиб шестимесячный ребенок в населенном пункте примерно в 100 км от столицы России.

Министерство обороны РФ сообщило, что всего над территорией России и оккупированным Крымом было сбито 419 БпЛА.

В The New York Times также акцентируют внимание, что на фоне активизации атак дронами Россия также сталкивается с трудностями на фронте. Кремль пытается захватить остальную территорию Донецкой области, однако российские войска продвигаются медленно.

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По оценкам западных СМИ, масштабные атаки беспилотников постепенно рушат попытки Кремля скрывать от российского общества последствия войны.

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