Москва сознательно выдвинула невыполнимые требования – генсек НАТО о "гарантиях безопасности" Кремля

Генсек Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет продолжать дипломатический диалог с Россией.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Москва специально выдвинула невыполнимые требования в так называемом договоре "гарантии безопасности".
Об этом сказал генсек Альянса в комментарии Washington Post.
"Они (Российская Федерация – ред. ) требовали мер, прекрасно осознавая, что не смогут получить желаемое", — сказал Столтенберг.
В то же время генсек Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет продолжать дипломатический диалог с Россией. Столтенберг также добавил, что Совет Россия — НАТО был правильным шагом для поиска политического решения на фоне эскалации вблизи границ Украины.
Напомним, в Нью-Йорке завершилось заседание Совбеза ООН, на котором обсуждали угрозу масштабного российского вторжения в Украину. В ходе заседания представитель Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным.
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