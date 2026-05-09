Москва стянула все ПВО к Кремлю: авиаэксперт назвал цели, которые стали беззащитными перед ударами дронов

ПВО РФ С-300 / © Associated Press

В преддверии 9 мая Россия стянула значительную часть ПВО в Москву, чтобы прикрыть парад и главные символические объекты. Поэтому опять возник вопрос, стоит ли бить именно по столице или использовать этот момент для ударов по другим, менее защищенным целям.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что в такой ситуации эмоциональный эффект не должен омрачать военную логику. По его мнению, пока россияне сосредотачивают защиту вокруг Москвы, гораздо важнее попадать туда, где это больно ударит по их реальным возможностям воевать.

Красная площадь дает картинку, но войну останавливают другие удары

Вокруг Москвы сейчас много эмоций, но военная оценка в этой ситуации другая. Россияне стянули в столицу максимум ПВО, поэтому лобовая попытка пробить эту защиту ради громкого эффекта не дает ответа на главный вопрос: изменит ли это ход войны и уменьшит ли угрозу Украине.

К слову, в Москве 9 мая действуют жесткие ограничения по безопасности. В центре города массово исчезает мобильный интернет, не работают SMS, мессенджеры, банковские приложения и даже часть сайтов так называемого «белого списка». Также в столице перекрывают улицы, а ряд станций московского метро временно работают только на вход и пересадку.

Определенное давление на Москву возможно, чтобы россияне не расслаблялись и не жили дальше в привычной имперской самоуверенности, но главный ресурс нужно направлять туда, где удар будет иметь практический результат.

«Ударим по Москве. И что? А дальше? Что это остановит войну? Нет, войну это не остановит. Это снизит вероятность ударов по Украине? Не убавит», — сказал Криволап.

Пока столицу плотно прикрывают, более уязвимыми становятся другие направления. Речь идет прежде всего о нефтепереработке, нефтяных хранилищах и военно-промышленном комплексе. Он упомянул Воткинский завод, где производят, в частности, «Искандер-М» и «Орешник».

«Что-то туда, наверное, может улететь, потому что их нужно как-то держать в тонусе. Без этого они могут расслабиться и снова начать говорить о Великой империи», — сказал Криволап.

Именно такие объекты бьют не по символам, а по способности России производить оружие, давить на Украину и продолжать войну. Это тем важнее, что российские ракеты продолжают наносить удары, а украинская ПВО каждый раз вынуждена считать ограниченный запас перехватчиков и решать, что именно можно сбить.

«Я меняю один пролет над Красной площадью на удар по Воткинскому заводу»,

— подчеркнул он.

По мнению авиаэксперта, Россию нужно лишать не показательной картинки на 9 мая, а экономических и промышленных возможностей наступать, давить и стрелять по Украине. Это дает не эмоциональный эффект на один день, а реальный результат для фронта.

Отметим, что сдержанное празднование в Москве показывает, что война уже бьет по внутренней ситуации в России. Из-за угрозы атак власти усилили безопасность, выключили часть связи, а в некоторых городах парады вообще отменили. Отсутствие тяжелой техники, урезанный формат и международное присутствие свидетельствуют, что Кремль все больше думает не о демонстрации силы, а о защите Москвы.

Истерика роспропаганды из-за указа Зеленского

Напомним, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №374, в котором говорится о разрешении Российской Федерации провести парад 9 мая в Москве на Красной площади. В документе отмечено, что решение принято «в гуманитарных целях» после переговоров с американской стороной. В указе также говорится, что с 10:00 9 мая территориальный квадрат Красной площади будет «исключен из плана применения украинского вооружения». В тексте документа обнародовали координаты участка, указывающие на территорию Красной площади и близлежащие районы Москвы.

Отметим, что указ Зеленского о проведении парада в Москве вызвал истерику среди российских военкоров.

