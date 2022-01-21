Москва требует вывести войска НАТО из Болгарии и Румынии

Страны присоединились к Североатлантическому союзу после 1997 года.

В предложении России по "гарантиям безопасности" говорится о выводе войск НАТО из Болгарии и Румынии.

Об этом заявили в МИДе России, передают российские СМИ.

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"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и другие шаги с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, которые не были членами НАТО на указанную дату. К таким относятся и Болгария, и Румыния", — говорится в ответах министерства. .

Напомним, 12 января, после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил об отказе идти на ультиматум России по принятию Украины в Альянс.

Также Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

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