Москва угрожает НАТО из-за намерений Польши сбивать российские ракеты

Сегодня, 13 ноября, в поселке Редзиково (Поморское воеводство) на севере Польши официально откроют новую базу противоракетной обороны США. Москва предупредила страны НАТО о "паритетных" ответных действиях в связи с возможностью Польши сбивать российские ракеты.

Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил, что размещение американской системы противоракетной обороны в Польше можно трактовать как расширение военной инфраструктуры США, направленное на ограничение стратегического потенциала Кремля.

"Размещение комплекса ПРО в Польше – это продвижение военной инфраструктуры США в РФ, попытка сдержать ее потенциал. Размещение комплекса ПРО в Польше ведет к принятию соответствующих мер Россией по обеспечению паритета", – сказал Песков.

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Он подчеркнул, что Россия примет меры для обеспечения "баланса и стратегического равенства" в ответ на такие действия.

Ранее Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что новая противоракетная база НАТО будет сбивать воздушные цели, угрожающие безопасности стран-членов Альянса, в том числе российские.

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