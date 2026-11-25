Переговоры о мире в Украине / © ТСН

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг утверждения о том, что переговоры по поводу войны в Украине приостановились или затормозились. По его словам, Москва не сомневается, что следующий раунд переговоров состоится, хотя конкретная дата его проведения пока не определена.

Об этом Рябков заявил в комментарии российским пропагандистам, сообщает информационное агентство «Интерфакс».

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«Я бы не сказал, что они подвисли и затормозились, но у нас действительно сейчас, по состоянию на сегодня, нет понимания, когда состоится следующий раунд. Однако в том, что он состоится, у меня сомнений нет», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

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В то же время Рябков возложил ответственность за определение дальнейших шагов на американскую сторону.

По его словам, Москва ожидает предложений и пожеланий от Вашингтона, но готова продолжать переговоры в том формате, который использовался во время предыдущей встречи 10–11 ноября в Абу-Даби.

Кроме того, заместитель главы МИД РФ сообщил, что Россия и США планируют до конца года провести очередной раунд переговоров по устранению взаимных раздражителей.

В то же время из его заявления не следует, идет ли речь об отдельных двусторонних консультациях между Москвой и Вашингтоном или о встрече, непосредственно связанной с переговорами о прекращении войны в Украине.

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Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговорный процесс продолжается в плановом режиме. Уже 25 ноября Украина проведет очередные консультации с европейскими партнерами по телефону.

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