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Москва в дыму: столицу России накрыл мощный смог, пепел падает на людей (фото, видео)

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Москва в дыму: столицу России накрыл мощный смог, пепел падает на людей (фото, видео)

Фото: из соцсетей

Столицу России Москву покрыл сильный дым.

В городе пахнет жженым, виден смог, а пепел падает прямо на людей.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

Отмечается, что Москву накрыл смог из-за сильных лесных пожаров в Рязанской области. Поэтому в столице государства-террориста слышен запах горелого, а с неба падает пепел. 

© из соцсетей
Фото: из соцсетей

Смог в Москве настолько силен, что не видно даже некоторых многоэтажек. Местные жители сетуют на то, что кроме запаха, им на головы падает еще и пепел.

Жители Москвы сетуют на то, что в квартирах и на улице сложно находиться, поскольку дым "режет" глаза.

В Мосекомониторинге заявили, что они зафиксировали на 30% рост вредных веществ в воздухе. Прогнозируется, что дым продержится в столице России еще двое суток. Россиянам рекомендуют использовать маски.

© из соцсетей
Фото: из соцсетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

В России заявляют, что из-за жары они не могут погасить пожары в Рязанской области, хотя к этому уже привлекли много спасательной техники и даже вертолет.

Напомним, в Подмосковье, что в РФ мужчина потерял 1 млн. 200 тыс. рублей. Он настолько боялся украинских хакеров, якобы "чистящих" счета россиян, что сам перевел деньги мошенникам.

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