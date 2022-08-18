Москва в дыму: столицу России накрыл мощный смог, пепел падает на людей (фото, видео)

Столицу России Москву покрыл сильный дым.
В городе пахнет жженым, виден смог, а пепел падает прямо на людей.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Осторожно, Москва".
Отмечается, что Москву накрыл смог из-за сильных лесных пожаров в Рязанской области. Поэтому в столице государства-террориста слышен запах горелого, а с неба падает пепел.
Смог в Москве настолько силен, что не видно даже некоторых многоэтажек. Местные жители сетуют на то, что кроме запаха, им на головы падает еще и пепел.
Жители Москвы сетуют на то, что в квартирах и на улице сложно находиться, поскольку дым "режет" глаза.
В Мосекомониторинге заявили, что они зафиксировали на 30% рост вредных веществ в воздухе. Прогнозируется, что дым продержится в столице России еще двое суток. Россиянам рекомендуют использовать маски.
В России заявляют, что из-за жары они не могут погасить пожары в Рязанской области, хотя к этому уже привлекли много спасательной техники и даже вертолет.
Напомним, в Подмосковье, что в РФ мужчина потерял 1 млн. 200 тыс. рублей. Он настолько боялся украинских хакеров, якобы "чистящих" счета россиян, что сам перевел деньги мошенникам.
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