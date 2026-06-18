Москва в огне: ПВО не попала по дронам и устроила хаос в столице РФ (фото, видео)

Пожар на московском НПЗ после атаки 18 июня

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Во время атаки дронами на Москву 18 июня российская ПВО в очередной раз продемонстрировала свою недееспособность. Вместо защиты стратегических объектов, «Панцири» промахивались и повлекли за собой масштабный пожар на рынке. Из отдельных районов Москвы проводят эвакуацию.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

Россия вложила миллиарды в ПВО для Москвы, но она не смогла остановить даже дроны. Беспилотники продолжают свободно курсировать по небу над столицей врага. Россияне пытаются их сбить, однако безрезультатно.

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На видео из соцсетей видно, как целый рой дронов FP-1 следует к охваченному московскому НПЗ, находясь под огневым влиянием российской противовоздушной обороны. Один из ЗРК «Панцирь» открывает огонь, но промахивается.

Стоит отметить, что вражеские ПВО и средства РЭБ не были совсем безрезультатны, просто они «сыграли в свои ворота»: из-за работы российских систем загорелся «Садовод» — один из крупнейших рынков Москвы, где расположены многочисленные магазины электроники.

Последствия атаки на Москву 18 июня (11 фото) © соцмережі

«Ты что, долб**б, что горит, бл*ть? Пол Капотни нет, на*уй! Капотне пи*да конткретная вообще по всем фронтам! Ну вот это все — это просто пи*дец!» — делится на видео впечатлениями один из жителей российской столицы.

Стоит отметить, что россияне размещают ЗРК прямо на жилых домах, а затем жалуются на последствия. Из-за регулярно промахивающейся неточной работы ПВО ситуация может иметь трагические последствия. Особенно учитывая, что в Москве до сих пор ни разу не включали сирены воздушной тревоги.

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Российские медиа также сообщают об эвакуации жителей из отдельных районов Москвы из-за густого задымления. По их информации, после атаки дронов в городе зафиксировали по меньшей мере пять очагов возгорания. Местные жители жалуются, что в отдельных районах нечем дышать. Власти РФ официально заявляют только о работе ПВО и «ликвидации последствий».

Дата публикации 10:34, 18.06.26 Количество просмотров 41 «Дырявая» ПВО Москвы пропустила рой дронов – видео ударов

Напомним, утро 18 июня в Москве началось с массированной атаки дронов, которые вызвали панику среди местных и парализовали работу аэропортов «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово», «Жуковский». Мэр Сергей Собянин отчитался о якобы сбитии 43 БПЛА, однако жители массово жалуются на взрывы, «прилеты» и пожары, в том числе на территории московского НПЗ. Видео в Сети фиксируют густой дым и огонь над городом, а удар по нефтеперерабатывающему заводу подтвердил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, отметив, что это повторное поражение объекта Силами обороны.

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