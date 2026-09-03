Москва в панике: дроны атаковали Подмосковье, «прилетело» на завод, а аэропорты остановили работу (фото, видео)

Москва. / © Associated Press

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С ночи неизвестные беспилотники совершают налет на Москву и область. Местные жители традиционно паниковали, но снимали все на видео, а власти отчитываются о якобы сбитии дронов.

Что известно об атаке на Москву и Подмосковье 3 сентября читайте в материале ТСН.ua.

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Мэр российской столицы с полуночи сообщал о «сбитых» БпЛА, летевших в направлении Москвы. К утру, по его словам, силы ПВО якобы уничтожили почти 120 целей.

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Из-за налета добрых дронов столичные аэропорты снова остановили работу. В Росавиации заявили, что Домодедово временно не принимает и не выпускает самолеты. В то же время «Шереметьево» обслуживает рейсы «по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства».

Атака БпЛА на Подмосковье

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев посетовал, что в Подмосковье беспилотник попал в территорию завода в селе Большое Буньково. После удара там вспыхнул пожар. По его словам, на месте работают пожарные и экстренные службы.

Мониторинговые чаты пишут о том, что речь идет о составе завода полимерной упаковки «Петрус» в Ногинске Московской области.

Пожар в Подмосковье.

Пожар в Подмосковье.

Реакция россиян.

В то же время, жители Подмосковья сначала снимали пролеты беспилотников над домами и традиционно жаловались и на них, а затем публиковали фото с обломками дронов на улицах в населенных пунктах Московской области.

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Одна из пользователей Сети опубликовала видео, в котором поделилась, мол, из-за атаки дронов у нее «на душе какая-то тревога» и «неспокойно с самого утра».

Дата публикации 12:15, 03.09.26 Количество просмотров 13 Москва и Подмосковье под атакой: русские паникуют (видео)

Напомним, 2 сентября черный дым окутал известный курортный российский город Сочи. Раздались взрывы. Скорее всего, атакован порт. По предварительным данным мониторинговых каналов, горит ЗРГК «Панцирь-С1». Мониторинговые каналы сообщали, что над городом летали беспилотники.

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