Москва – задача-максимум: экс-депутат Госдумы прокомментировал рейд российских добровольцев

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев говорит, что общая цель российских добровольцев, участвующих в рейде на территории Белгородской и Курской областей РФ, – поход на Москву и свержение путинского режима.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Однако он отметил, что для этого необходимо, чтобы в столице России ситуация стала шаткой. Пока что добровольцы сосредоточены на том, чтобы нанести максимальный урон путинской армии и закрепиться на освобожденной территории.

"Задача общая — Москва, это безусловно. Сомнений никаких нет. Но вряд ли мы можем ожидать, что с этого захода дойдем до Москвы. В Москву надо зайти тогда, когда там ситуация уже пошатнется, и когда ее надо будет добивать, играть в таком эндшпиле", — считает политик.

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Пока же задача-минимум для российских добровольцев – понести как можно меньшие потери, максимум времени провести на освобожденной территории и продвинуться вглубь РФ.

"Сейчас главная задача состоит в том, чтобы закрепиться и удержать определенный кусок территории, развернув над ней в итоге бело-сине-белый флаг и объявить там какое-нибудь теневое правительство. Тем более, что легитимность Путина после 17 марта, мягко говоря, под вопросом. Получится это или нет, есть большие сомнения, поскольку есть объективные ограничения в вооружении… Тем не менее, сейчас большое количество наших сил находится на территории Российской Федерации, и, соответственно, пока эта операция продолжается", – резюмировал Пономарев.

В "Сибирском батальоне" 17 марта заявили об освобождении администрации поселка Горьковский Белгородской области. ТСН.ua собрал все, что известно о рейде добровольцев на территории России.

Напомним, аналитик спрогнозировал, придут ли российские добровольцы в Москву.

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