Москву атаковали беспилотники: мэр заявил об сбитии
Столицу Российской Федерации в очередной раз атаковали беспилотники.
В России второй день подряд сообщают о «летевших на Москву» беспилотниках и были сбиты силами ПВО.
Об этом, в частности, 27 октября вечером, заявил московский мэр Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказал Собянин.
Столицу Российской Федерации беспилотники атакуют уже не раз. Так, вечером 26 октября в Москву также летели БпЛА. Очевидцы сообщали о столбе дыма, появившемся над городом.
Между тем дочь спецпредставителя США по Украине Кита Келлога — Меган Моббс уже высказалась о фотографии, на которой российская мобильная огневая группа якобы охраняет Кремль.