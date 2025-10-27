Москву атаковали беспилотники: мэр заявил об сбитии

В России второй день подряд сообщают о беспилотниках

В России второй день подряд сообщают о «летевших на Москву» беспилотниках и были сбиты силами ПВО.

Об этом, в частности, 27 октября вечером, заявил московский мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказал Собянин.

Столицу Российской Федерации беспилотники атакуют уже не раз. Так, вечером 26 октября в Москву также летели БпЛА. Очевидцы сообщали о столбе дыма, появившемся над городом.

Между тем дочь спецпредставителя США по Украине Кита Келлога — Меган Моббс уже высказалась о фотографии, на которой российская мобильная огневая группа якобы охраняет Кремль.