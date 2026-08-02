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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Москву атаковали беспилотники: Собянин заявил о сбитии шести дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. По его словам, силы ПВО якобы сбили шесть дронов, а на местах падения обломков работают экстренные службы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Москва

Москва / © Associated Press

Российские власти заявили об атаке беспилотников , якобы направлявшихся в сторону Москвы. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о работе противовоздушной обороны.

По его словам, силы ПВО Министерства обороны РФ якобы уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о повреждениях или пострадавших пока нет.

Российские официальные лица традиционно не сообщают, какие именно объекты могли быть целями атаки.

Напомним, что The Telegraph пишет, что небо над Москвой больше не защищено : СБУ сломала ПВО и запустила отсчет до конца режима Путина.

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Дата публикации
Количество просмотров
55
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