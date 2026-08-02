Москву атаковали беспилотники: Собянин заявил о сбитии шести дронов

Москва / © Associated Press

Реклама

Российские власти заявили об атаке беспилотников , якобы направлявшихся в сторону Москвы. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о работе противовоздушной обороны.

По его словам, силы ПВО Министерства обороны РФ якобы уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников.

Реклама

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о повреждениях или пострадавших пока нет.

Реклама

Российские официальные лица традиционно не сообщают, какие именно объекты могли быть целями атаки.

Напомним, что The Telegraph пишет, что небо над Москвой больше не защищено : СБУ сломала ПВО и запустила отсчет до конца режима Путина.

Новости партнеров