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Москву атаковали беспилотники: Собянин заявил о сбитии шести дронов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. По его словам, силы ПВО якобы сбили шесть дронов, а на местах падения обломков работают экстренные службы.
Российские власти заявили об атаке беспилотников , якобы направлявшихся в сторону Москвы. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о работе противовоздушной обороны.
По его словам, силы ПВО Министерства обороны РФ якобы уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о повреждениях или пострадавших пока нет.
Российские официальные лица традиционно не сообщают, какие именно объекты могли быть целями атаки.
Напомним, что The Telegraph пишет, что небо над Москвой больше не защищено : СБУ сломала ПВО и запустила отсчет до конца режима Путина.