Шереметьево

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С вечера 27 ноября Москву атакуют беспилотники из-за чего была ограничена работа аэропортов.

Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин и российские телеграмм-каналы.

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Собянин начал сообщать о сбитии беспилотников вечером 27 ноября. По состоянию на час ночи он заявил об уже 48 уничтоженных дронах, которые направлялись в Москву.

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После каждого сообщения мэр отмечал, что на местах падения обломков работают экстренные службы. В то же время, о последствиях атаки он не сообщал.

Ограничения на полеты были введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Кроме того, ограничили работу аэропортов в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове.

Официальных сообщений об ограничениях в Шереметьево не было. Однако издание «Осторожно, новости» со ссылкой на пассажира сообщило, что оттуда не смог вылететь рейс SU6259 авиакомпании «Россия», направлявшийся во Владивосток.

Самолет должен был отправиться вечером 27 ноября. После трех часов ожидания в салоне командир экипажа объявил, что вылет откладывается на неопределенный срок. Сотрудники авиакомпании не смогли объяснить пассажирам причину задержки.

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Около полуночи пассажиров высадили из самолета и пообещали отправить во Владивосток другим бортом. Впоследствии вылет был перенесен на 10:00 утра.

Кроме того, пассажиры получили SMS-сообщение о том, что рейс выполнят с дополнительной посадкой. Однако вместо названия города в сообщении оставили пустое место.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 ноября российские власти сообщили о масштабной атаке беспилотников на Москву.

Мы ранее информировали, что Кирилл Буданов ответил, когда Украина ударит баллистикой по Москве.

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