Москву атаковали дроны: раздавались взрывы, были закрыты аэропорты

Атака беспилотников на Москву / © ТСН.ua

В воскресенье, 22 февраля, столицу государства-агрессора Москву атаковали беспилотники. Работа всех аэропортов временно была приостановлена.

Об атаке БпЛА сообщили мониторинговые паблики.

Очевидцы сообщают о взрывах, которые были слышны в небе над российской столицей.

В соцсетях публикуют видео беспилотников, которые летят в направлении Москвы.

Росавиация объявила об ограничении на прием и выпуск самолетов во всех московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Пассажиров предупредили о возможном длительном ожидании во время обслуживания рейсов «в связи с мероприятиями, проводимыми в целях обеспечения безопасности».

По состоянию на 16:00 работа аэропортов была восстановлена.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы ликвидации 7 беспилотников — на месте падения обломков работают экстренные службы.

Впоследствии Минобороны государства-агрессора сообщило, что в Московской области было 15 беспилотников, 11 из которых держали курс на столицу РФ.

Напомним, в минувшее воскресенье, 15 февраля, российскую столицу и Подмосковье атаковали беспилотники. Тогда мэр Москвы заявил, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили 18 беспилотных летательных аппаратов.