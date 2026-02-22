- Дата публикации
Москву атаковали дроны: раздавались взрывы, были закрыты аэропорты
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы ликвидации 7 беспилотников, тем временем в Минобороны РФ сообщили об 11 БпЛА, которые атаковали столицу государства-агрессора.
В воскресенье, 22 февраля, столицу государства-агрессора Москву атаковали беспилотники. Работа всех аэропортов временно была приостановлена.
Об атаке БпЛА сообщили мониторинговые паблики.
Очевидцы сообщают о взрывах, которые были слышны в небе над российской столицей.
В соцсетях публикуют видео беспилотников, которые летят в направлении Москвы.
Росавиация объявила об ограничении на прием и выпуск самолетов во всех московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
Пассажиров предупредили о возможном длительном ожидании во время обслуживания рейсов «в связи с мероприятиями, проводимыми в целях обеспечения безопасности».
По состоянию на 16:00 работа аэропортов была восстановлена.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы ликвидации 7 беспилотников — на месте падения обломков работают экстренные службы.
Впоследствии Минобороны государства-агрессора сообщило, что в Московской области было 15 беспилотников, 11 из которых держали курс на столицу РФ.
Напомним, в минувшее воскресенье, 15 февраля, российскую столицу и Подмосковье атаковали беспилотники. Тогда мэр Москвы заявил, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили 18 беспилотных летательных аппаратов.