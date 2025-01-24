Москву атаковали неизвестные беспилотники: власти убеждают, что справились с нападением

Беспилотники досаждают жителям Москвы.
В ночь на 24 января 2025 года Москву атаковали неизвестные беспилотники.
Мэр Москвы Собянин Сергей заявил, что "силами ПВО Минобороны" в городском округе Коломна и Раменском городском округе отбита атака летевших на Москву беспилотников.
На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах.
"Силами ПВО Минобороны" в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, которые летели на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
В Троицком административном округе города Москвы "ПВО Минобороны" сбит еще один вражеский беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский, сообщает Росавиация.
Напомним, что ранее в Рязани дроны атаковали нефтебазу и военный аэродром.
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