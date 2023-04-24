Москву атакуют беспилотники: в столице РФ заметили уже второй за день неопознанный дрон

В России Москву атакуют беспилотники. 24 апреля там заметили два дрона, которые якобы разведывали местность.

В Москве заметили уже два беспилотника. Первый обнаружили утром 24 апреля, второй – уже вечером в двух километрах от места падения первого дрона.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как стало известно, второй за день беспилотник был замечен в Москве — в двух километрах от падения первого дрона. Обнаружили дрон в районе поселка Воровского.

На квадрокоптере была камера, а внутри самого устройства не нашли карту памяти. Поэтому в России думают, что дроном управлял корректировщик, который "передавал" картинку в режиме онлайн.

Кто же запустил беспилотник — неизвестно.

“Пролететь так далеко, как UJ-22, он не мог по характеристикам. Итак, запустили его где-то неподалеку от места падения”, — пишут телеграмм-каналы.

Сам же коптер нашли двое мужчин, которые повесили его на дерево и ушли. Сейчас их ищут.

Напомним, что в Москве, на территорию нефтеперерабатывающего завода, 23 апреля упал неизвестный квадрокоптер. Рядом с ним обнаружили перечный баллончик.

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