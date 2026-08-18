Москву массированно атакуют дроны (фото, видео)

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 18 августа Москва и Московская область оказались под массированной атакой беспилотников. Российские власти заявляют о десятках якобы сбитых дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще десяти беспилотников , по его словам, летевших на российскую столицу. Он утверждает, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

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Таким образом, с позднего вечера на подлете в Москву российская ПВО якобы сбила уже более 70 дронов .

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В то же время, в российских пабликах сообщают, что атака продолжается и в Московский регион заходят новые группы ударных БпЛА. Ранее в Сети также появились кадры пожара в многоэтажном здании после работы ПВО. Причины возгорания официально не подтверждены.

Собянин пока не сообщал о пострадавших в результате этой волны атаки. Данные о возможных повреждениях уточняются.

Напомним, в течение последних дней Московский регион регулярно подвергается масштабным атакам беспилотников. Российские власти традиционно заявляют о работе ПВО и падении обломков.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» рассказал о последствиях ударов украинских беспилотников по военным, энергетическим и промышленным объектам государства-агрессорки.

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