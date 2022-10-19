"Москву нужно контролировать": в Эстонии сообщили, когда РФ может восстановить военный потенциал

России для восстановления военного потенциала до уровня до полномасштабного вторжения в Украину может потребоваться от двух до четырех лет.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур 18 октября.

Во время визита в Вашингтон министр обороны Эстонии спрогнозировал длительную войну и призвал Запад поддерживать украинцев, пока они не добьются победы "ради всего свободного мира". Он также призвал продолжать давление, чтобы держать Москву под контролем.

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"Более или менее общий консенсус состоит в том, что России понадобится от двух до четырех лет на то, чтобы восстановить способности, которые она имела до войны", – сказал эстонский министр.

Говоря об атаках РФ иранскими дронами-камикадзе для нападения на Украину, Певкур сказал, что арсенал Москвы настолько истощен, что она использует свою систему противовоздушной обороны С-300 в качестве обычных ракет, и что российские снаряды взрывались в воздухе, потому что они слишком стары.

По его словам, санкции Запада особенно ударили по производству самолетов и обслуживанию вертолетов, лишив Россию ключевых компонентов.

"Когда мы сможем найти новые пути, как повлиять на Россию санкциями, мы, безусловно, должны это сделать", — сказал Певкур.

Напомним, парламент Эстонии признал руководящий режим в Российской Федерации террористическим. "За" проголосовали 88 депутатов.