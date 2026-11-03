Москву "парализовало" из-за атаки сотен дронов: коллапс во всех аэропортах

Атака дронов на Москву / © ТСН.ua

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В ночь на 3 ноября Москву атаковали 493 беспилотника, что повлекло за собой масштабный авиационный коллапс. Все четыре аэропорта столицы РФ вводили ограничения, а два из них полностью прекращали работу.

Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и российские медиа.

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О сбитии беспилотников Собянин сообщал восемь раз в течение вечера, ночи и утра. В частности, мэр российской столицы писал о сбитии:

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в 22:04 — восьми беспилотников;

в 22:28 — еще 10 беспилотников;

в 22:46 — 10 беспилотников;

в 23:51 — сразу 18 беспилотников;

в 01:07 — семи дронов;

в 1:38 — 16 дронов;

в 2:52 — 15 дронов;

в 4:41 — 13 дронов.

В каждом сообщении Собянин отмечал, что на местах падения обломков работают экстренные службы. В то же время он не сообщал о возможных разрушениях или пострадавших.

Утром мэр Москвы обнародовал итоги атаки. По его словам, в период с 20:30 2 ноября до 07:30 3 ноября в направлении московского региона следовали 493 беспилотника. Собянин утверждает, что большинство из них якобы были уничтожены системами ПВО Минобороны на дальних рубежах. Еще 187 дронов, по его словам, якобы нейтрализовали на подлете к Москве.

Из-за атаки ограничения вводили во всех аэропортах московского авиаузла. «Внуково» и «Домодедово» полностью прекращали принимать и отправлять рейсы, тогда как «Шереметьево» и «Жуковский» работали только по согласованию.

В то же время из-за ограничений в московских аэропортах петербургский «Пулково» принял 12 рейсов на запасной аэродром.

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Атаки на Москву и закрытие аэропортов — последние новости

Напомним, вечером и в ночь на 30 октября в Москве из-за атаки беспилотников приостанавливали работу все аэропорты, а также аэропорт в Ярославле. По данным Flightradar24, в небе над российской столицей находился только VIP-самолет отряда «Россия», который перевозит чиновников, а пассажирские рейсы перенаправляли в другие города. Собянин заявлял о якобы сбитии 38 БпЛА.

А 31 октября вблизи аэропорта «Шереметьево» разгорелся сильный пожар с густым дымом. Вероятно, сбитый дрон упал в 2 км от аэродрома — неподалеку от нефтебазы «Роснефти» или склада горюче-смазочных материалов «ТЗК Шереметьево». «Росавиация» временно вводила ограничения на прием и вылет самолетов. Собянин утверждал о якобы сбитии более 10 беспилотников, летевших на столицу РФ.

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