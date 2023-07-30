Москву снова атаковали дроны, поражены правительственные здания: все подробности (фото и видео)

30 июля, в День Военно-морского флота РФ, Москву и Подмосковье атаковали беспилотники.

В ночь на воскресенье, 30 июля, несколько беспилотников атаковали башни "Москва-Сити" в столице РФ, где находятся офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Звуки взрывов слышали также жители Одинцово и Красногорска.

По словам мэра города, Сергея Собянина, атака привела к незначительным повреждениям фасадов двух офисных башен в "Москва-Сити". По предварительным данным, никто из жителей и работников не пострадал.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, один БПЛА был уничтожен в воздухе с помощью систем ПВО в районе Одинцовского района Подмосковья. Еще два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление, упав на территории комплекса "Москва-Сити".

В результате удара повреждены здания / Фото: Associated Press

Первый БПЛА атаковал 10-й этаж второй башни IQ-квартала "Москва-Сити", где находится офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 3:20.

Второй удар беспилотника в 4:10 пришелся на нижний этаж другого здания в пределах комплекса "Москва-Сити". В результате инцидента охранник, находившийся на объекте, получил травмы. Здание тоже пострадало, на первых шести этажах повреждено стекло. Площадь повреждений – 40 квадратных метров.

Последствия атаки беспилотников / Фото: Associated Press

Инцидент вызвал временное закрытие аэропорта "Внуково" для вылета и прилета, однако в настоящее время прием и отправка рейсов возобновлен.

Некоторым бортам пришлось несколько часов кружиться в небе над Москвой в ожидании посадки.

Другие московские аэропорты — "Домодедово" и "Шереметьево" - работали в обычном режиме.

Украинские военные атаку беспилотников пока не комментировали.

Предыдущие удары беспилотников по Москве

24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром в понедельник город подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать российскую столицу двумя дронами. По некоторым данным, один из них упал недалеко от здания российского оборонного ведомства.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", — написал Собянин.

Телеграмма-каналы также публикуют видео, на которых виден дым над многоэтажками в Москве, а также летательный аппарат, который с громким шумом летит над городом.

В результате удара повреждены здания / Фото: Associated Press

Министерство обороны России заявило, что Украина попыталась нанести удар "по объектам на территории Москвы" с помощью двух беспилотных летательных аппаратов.

4 июля российские власти сообщали о сбитии четырех украинских беспилотников на подлете в Москву. Из-за этого на время прекратил работу аэропорт "Внуково".

Последняя большая атака дронов на Москву была 30 мая: тогда беспилотники врезались в три многоквартирных дома на юго-западе города. Минобороны России утверждает, что в атаке участвовало восемь БПЛА, пять из них удалось сбить. Тогда сообщение об атаке поступило на фоне массированных обстрелов Киева.

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