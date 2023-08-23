Москву снова атакуют БпЛА: в столице РФ и области слышны взрывы (видео)

Во всех аэропортах столицы страны-агрессорки ограничили вылет и прилет самолетов.

Ночью, 23 августа, в столице страны агрессоры Москве и области снова слышны взрывы.

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Местные Telegram-каналы сообщают об атаке неизвестными БПЛА.

В Подмосковье россияне говорят о взрывах в Химках, Красногорске, а также в Митино в Москве.

Также сообщается, что звуки взрывов были слышны в "Москва-Сити".

Во всех аэропортах столицы страны-агрессорки ограничили вылет и прилет самолетов.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне заявили, что якобы украинский беспилотник пытался атаковать башню связи в Московской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что полковник ВСУ назвал три главных мишени для украинских БПЛА по Москве.

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