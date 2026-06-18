Москву среди дня накрыла «ночь»: весь город горит, небо затянуло густым дымом (фото, видео)

Атака на Москву 18 июня. / © Осторожно, новости Telegram-канал

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Утро 18 июня в Москве началось с массированной атаки беспилотников. После серии попаданий над городом поднялся густой дым. Он затянул небо настолько плотно, что часть районов погрузилась в полумрак посреди дня.

Что происходит в Москве после атаки читайте в материале ТСН.ua.

По данным российских властей, якобы было сбито около 200 дронов, один за другим заходивших на Москву и ее окрестности. Под ударом снова оказался нефтеперерабатывающий завод — один из ключевых объектов инфраструктуры РФ. На этот раз, по сообщениям ресурса «Агентство», атака была одной из самых больших и интенсивных.

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Атака на Москву — столицу затянуло дымом

Столицу страны-агрессорки из-за сильных пожаров, возникших из-за попадания и взрывов, затянуло густым дымом и продуктами горения. В Сети россияне в панике публикуют видео, на которых видно, как над городом поднимаются плотные черные столбы дыма и закрывающие небо пламя.

Создается впечатление, будто утро так и не наступило — вместо света Москва оказалась в темноте, а очертания зданий теряются за сплошным занавесом дыма. Атмосфера выглядит очень напряженно.

Авиахаос и транспортный коллапс

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово и Жуковский остановили работу. Телеграмм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что задерживаются около 250 рейсов. В частности, «Аэрофлот» и дочерняя авиакомпания «Россия» отменили более 170 рейсов в направлении Москвы и из столицы.

В Москве также ограничено движение транспорта ограничено на юго-востоке кольцевой автомобильной дороги и ряде улиц. Некоторые улицы вообще закрыли. В частности, в районе Капотня, где расположен атакованный НПЗ.

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Москва в огне.

Дата публикации 10:59, 18.06.26 Количество просмотров 18 Дым и тьма над Москвой после атаки - видео

После атаки дронов Москва скрылась в дыму. / © Осторожно, новости Telegram-канал

После атаки дронов Москва исчезла в дыму / © Осторожно, новости Telegram-канал

После атаки дронов Москва исчезла в дыму / © Осторожно, новости Telegram-канал

После атаки дронов Москва исчезла в дыму / © Осторожно, новости Telegram-канал

Напомним, все сегодняшнее утро россияне были в панике из-за налета БПЛА и взрывов в Москве. По их словам, утро оказалось не хорошим, потому что «вся Москва горит». А еще — жители подмосковья не могли понять, «почему БПЛА не сбивают».

В общем, утром жители столицы были шокированы увиденным и даже визжат о завершении войны. На видео в Сети один из москвичей жалуется, что ему совсем не нравятся «процедуры», происходящие в Москве, как и то, что «все заводы горят».

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