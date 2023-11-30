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Мотоциклист попал в аварию на скорости 300 км/ч и выжил: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Мотоциклист попал в аварию на скорости 300 км/ч и выжил: видео

Фото: pixabay.com

После аварии мотоциклист упал и остался лежать на дороге, а его мотоцикл занесло и он врезался в ограждение.

Немецкая полиция опубликовала запись с видеорегистратора, на которую попала авария, произошедшая неподалеку от города Нюрнберга. Мотоциклист на автотрассе разогнался до 299 км/ч и столкнулся с легковым авто, которое неожиданно преградило ему дорогу. Невероятно, но после столкновения водитель мотоцикла выжил.

Соответствующее видео появилось на Facebook-странице полиции Средней Франконии как напоминание о необходимости вести себя ответственно за рулем.

Водитель мотоцикла, увидев, что автомобиль перед ним поворачивает налево, чтобы обогнать грузовик, попытался избежать столкновения, сбросив скорость, но было уже слишком поздно.

"Мотоциклист врезался в заднюю часть автомобиля после резкого торможения на скорости около 190 км/ч", — говорится в сообщении.

После аварии мотоциклист упал и остался лежать на дороге, а его мотоцикл занесло и он врезался в ограждение.

В полиции уточнили, что водитель мотоцикла получил серьезные травмы, однако выжил — помощь ему оказали приехавшие на место аварии медики.

Напомним, в Кривом Роге спецавтомобиль скорой помощи столкнулся с такси. В результате аварии пострадал водитель автомобиля с надписью "Uklon".

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Дата публикации
Просмотры
138
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