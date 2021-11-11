"Моя собака убила моего друга": что известно о гибели 10-летнего мальчика от нападения бойцовского пса в Уэльсе

"Моя собака убила моего друга": что известно о гибели 10-летнего мальчика от нападения бойцовского пса в Уэльсе

После гибели мальчика в Великобритании инициируют пересмотр законов об опасных собаках.

Правоохранители допросили трех человек, связанных с агрессивной собакой по прозвищу "Зверь", разорвавшей 10-летнего Джека Лиса в городе Кайрфилли в Уэльсе.

Об этом сообщает Daily Mail.

По предварительным данным, речь идет о собаке запрещенной на территории Великобритании породы американский питбультерьер. Для подтверждения этой информации в полиции ожидают результатов вскрытия.

Известно, что 15-месячную собаку приобрели две недели назад через объявление в Сети. Предыдущие владельцы решили избавиться от четырехлапого из-за того, что он нападал на других животных. В размещенном в Facebook объявлении утверждалось, что "очень большое и сильное" животное "к сожалению, не любит других собак".

В связи с инцидентом арестовали 28-летнюю женщину из Кайрфилли, отвечавшую за собаку, которая "вышла из-под контроля и нанесла травмы, повлекшие смерть". Сейчас подозреваемая освобождена под условный залог.

Кроме того, в полицейский участок добровольно пришли 34-летний мужчина из Маунтин-Эш и 19-летний парень из Каэрфилли. Их также допросили по подозрению в совершении того же правонарушения.

Daily Mail

Выступая перед полицейским участком Блэквуда, старший детектив Марк Хобро подчеркнул: "Приобретение запрещенной собаки является уголовным преступлением и этому нет оправдания. Преступление будет рассматриваться в полном объеме в соответствии с законодательством Великобритании".

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Тем временем депутат от лейбористов Уэйн Дэвид призвал к срочному пересмотру законов об опасных собаках после "травматической" и "трагической" смерти Джека. Заметим, что в Великобритании запрещенными считаются четыре породы собак, в том числе американский питбультерьер, Тоса-ину, Дого-аргентино и бразилеер.

В среду, 10 ноября, местные жители собрались возле дома, в котором был убит мальчик, чтобы возложить цветы, игрушки и воздушные шары в память о Джеке.

Как сообщалось, 10-летний Джек Лис погиб от нападения собаки в понедельник, 8 ноября, во время посещения своего друга после школы в Кайрфилли. После инцидента испуганный товарищ выбежал на улицу за помощью с криком: "Моя собака убила моего друга".

Daily Mail

Сосед Кирк Уиголд пытался оттянуть "Зверя" от маленького Джека, но описал животное как "слишком жестокое, чтобы что-то сделать".

Собаку отвлекли и застрелили полицейские, которые вместе с парамедиками прибыли на место происшествия около 16:00 по местному времени. Расследование инцидента продолжается.

Соседи охарактеризовали собаку как "проблемную", вспомнив, как слышали, что в последние недели она укусила другого человека и убил кошку.

"Маленький мальчик, который умер, был в доме со своим другом, когда напала собака. (...) Несколько дней назад её привязали возле магазина, где я работаю, и когда мужчина-покупатель наклонился, чтобы погладить её, собака укусила его за руку", — утверждал работник магазина Таджит Сандху.

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