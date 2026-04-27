Мир
265
2 мин

"Моя стопа просто взорвалась": олимпийская чемпионка шокировала кадрами травмы после марафона

Несмотря на кровавую травму и боль, Эйлиш Макколган смогла финишировать седьмой и объяснила, почему ее стопа не выдержала нагрузки.

Светлана Несчетная
Спортсменка Эйлиш Макколган

Британская легкоатлетка и четырехкратная олимпийская чемпионка Эйлиш Макколган доказала, что пределы человеческой выносливости гораздо шире, чем мы привыкли думать. Заняв почетное седьмое место на Лондонском марафоне, она поделилась ужасающими подробностями своей травмы: посреди дистанции ее стопа фактически «взорвалась».

Об этом пишет издание LAD Bible.

Кровавый финиш

После завершения забега Макколган опубликовала в Instagram фотографии своих окровавленных кроссовок и изуродованной стопы. Несмотря на мучительную боль, спортсменка смогла финишировать с впечатляющим временем 2:24:51.

«Это звучит странно, но единственный способ это описать — я почувствовала, как моя стопа просто взорвалась», — призналась Эйлиш после гонки.

Чемпионка Эйлиш Макколган после марафона / © из соцсетей

Чтобы избежать слухов, атлетка сразу опровергла предположение о некачественной экипировке. Она подчеркнула, что это не были новые кроссовки или маленькие носки — в этой же обуви она успешно провела все тренировки.

Окровавленная нога и кроссовки спортсменки / © из соцсетей

Возможные причины «взрыва»

Спортсменка предполагает, что стопы могли сильно разбухнуть во время бега.

За день до марафона у Эйлиш появилась непонятная сыпь, распространившаяся на икры. Она то исчезала, то появлялась снова, и команда предполагает, что это могло повлиять на состояние кожи.

«Я бежала как заведенная»

Проблемы начались вскоре после середины дистанции. Огромный лопнувший пузырь вызвал не только боль, но и панику.

Из-за травмы Макколган перестала испытывать давление из-за стопы.

Смена техники бега из-за боли привела к тому, что на 24-й мили (около 38 км) начало «сдавать» колено.

«Я думала: Боже, я не могу дойти до 24-й мили и просто сдаться сейчас», — вспоминает звезда Team GB.

Спортсменка берет паузу

Несмотря на разочарование тем, как подвело тело, Эйлиш гордится тем, что смогла пересечь финишную линию. Сейчас она берёт заслуженную паузу для восстановления. Впереди у спортсменки серьезная цель — подготовка к Играм Содружества, которые состоятся уже этим летом.

Поклонники в Сети называют финиш Макколган «героическим», ведь пробежать более 20 километров с разорванной до крови стопой и остаться в топ-10 — это результат, достойный олимпийской легенды.

