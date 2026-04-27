- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 265
- Время на прочтение
- 2 мин
"Моя стопа просто взорвалась": олимпийская чемпионка шокировала кадрами травмы после марафона
Несмотря на кровавую травму и боль, Эйлиш Макколган смогла финишировать седьмой и объяснила, почему ее стопа не выдержала нагрузки.
Британская легкоатлетка и четырехкратная олимпийская чемпионка Эйлиш Макколган доказала, что пределы человеческой выносливости гораздо шире, чем мы привыкли думать. Заняв почетное седьмое место на Лондонском марафоне, она поделилась ужасающими подробностями своей травмы: посреди дистанции ее стопа фактически «взорвалась».
Об этом пишет издание LAD Bible.
Кровавый финиш
После завершения забега Макколган опубликовала в Instagram фотографии своих окровавленных кроссовок и изуродованной стопы. Несмотря на мучительную боль, спортсменка смогла финишировать с впечатляющим временем 2:24:51.
«Это звучит странно, но единственный способ это описать — я почувствовала, как моя стопа просто взорвалась», — призналась Эйлиш после гонки.
Чтобы избежать слухов, атлетка сразу опровергла предположение о некачественной экипировке. Она подчеркнула, что это не были новые кроссовки или маленькие носки — в этой же обуви она успешно провела все тренировки.
Возможные причины «взрыва»
Спортсменка предполагает, что стопы могли сильно разбухнуть во время бега.
За день до марафона у Эйлиш появилась непонятная сыпь, распространившаяся на икры. Она то исчезала, то появлялась снова, и команда предполагает, что это могло повлиять на состояние кожи.
«Я бежала как заведенная»
Проблемы начались вскоре после середины дистанции. Огромный лопнувший пузырь вызвал не только боль, но и панику.
Из-за травмы Макколган перестала испытывать давление из-за стопы.
Смена техники бега из-за боли привела к тому, что на 24-й мили (около 38 км) начало «сдавать» колено.
«Я думала: Боже, я не могу дойти до 24-й мили и просто сдаться сейчас», — вспоминает звезда Team GB.
Спортсменка берет паузу
Несмотря на разочарование тем, как подвело тело, Эйлиш гордится тем, что смогла пересечь финишную линию. Сейчас она берёт заслуженную паузу для восстановления. Впереди у спортсменки серьезная цель — подготовка к Играм Содружества, которые состоятся уже этим летом.
Поклонники в Сети называют финиш Макколган «героическим», ведь пробежать более 20 километров с разорванной до крови стопой и остаться в топ-10 — это результат, достойный олимпийской легенды.