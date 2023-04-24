"Моя война": россиянин в Канаде нашел паспорт украинки из Львова и пообещал сжечь, но что-то пошло не так

Российский гражданин заявил, что не будет возвращать паспорт женщине со словами "Моя война".

Гражданин РФ в канадском городе Виннипег нашел паспорт украинки из Львова и похвастался этим в телеграмм-канале. "Смельчак" выложил фото документа, сообщив, что возвращать украинский паспорт не станет, а сожжет его. Правда, через несколько минут удалил видео.

Скриншоты сообщения мужчины опубликованы в Twitter.

Российский гражданин заявил, что не будет возвращать паспорт женщине со словами "Моя война".

Продолжение pic.twitter.com/yKpXvVPDnY — out of context русские (@outDumbNeighbor) April 24, 2023

"Позже выложу ролик с "торжественным" сожжением вражеского документа", — написал он.

В комментариях россияне предупредили "земляка" об осторожности, ведь "камеры", "двойная аутентификация"...

Сикуха удалила посты и видео сожжения pic.twitter.com/WhJdzBe0Gz — out of context русские (@outDumbNeighbor) April 24, 2023

В конце концов россиянин испугался и удалил все сообщения.

Напомним, страна-агрессорка РФ в апреле 2023 года председательствует в Совбезе ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит заседание лично. Кто откликнулся на призыв россиянина и приехал в Нью-Йорк и как прошло заседание – смотрите на ТСН.

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