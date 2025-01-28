Мозг и нервная система были повреждены: 17 человек умерли от неизвестной болезни

В отдаленном индийском селе Бадхал, в Джамму и Кашмир, с начала декабря зафиксировано 17 смертей, в том числе 13 детей.

Об этом сообщило индийское агентство Press Trust of India.

Более 200 человек, контактировавших с семьями 17 умерших от загадочной болезни в Раджуре, были помещены на карантин как мера предосторожности. На минувшей неделе село объявили "зоной сдерживания". Во всех случаях погибших в селе Бадхал обнаружен общий фактор: поражение головного мозга и повреждение нервной системы.

Для решения проблемы медицинской помощи отменили зимние каникулы. Федеральное правительство начало расследование под руководством министра здравоохранения Джитендры Сингха. Начальное расследование показало, что смерть не вызвана инфекцией, вирусом или бактерией, а, вероятно, токсином. В настоящее время проверяются разные токсины, а также расследуется возможность преступной деятельности.

Напомним, в Киеве обнаружили первый случай заражения метапневмовирусом, новым вирусом из Китая. Врачи предупреждают о его опасности и дают советы по профилактике. Главный санитарный врач столицы рассказал о состоянии первого инфицированного

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