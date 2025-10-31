- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 510
- Время на прочтение
- 1 мин
"Можем бахнуть": Лукашенко пригрозил Европе "Орешником"
Белорусский диктатор нагло заявил, что он с Путиным может ударить ракетами по Европе, если «будет плохо».
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европе применением российского ракетного комплекса «Орешник», который поставят на боевое дежурство на территории государства-вассала РФ в декабре 2025 года.
Его заявление цитирует издание Nexta.
Белорусский диктатор назвал «Орешник» «страшным оружием».
«Я хочу, чтобы они [лидеры стран ЕС] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Так что не нарывайтесь», — рассыпался неадекватными угрозами Лукашенко.
При этом самопровозглашенный президент Беларуси почему-то вдруг заговорил о том, что война в Украине началась с того, что на Донбассе якобы «гнобили» и «травили» русскоязычных. «Это было на моих глазах», — заявил приспешник Путина.
Чтобы найти какое-то оправдание для своих угроз Лукашенко назвал обманом действия европейцев при подписании так называемых «Минских соглашений».
«Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее», — разглагольствовал белорусский диктатор.
Напомним, ранее режим Лукашенко в Беларуси подтвердил завершение работ по созданию необходимых условий для размещения комплекса «Орешник». Подробностей относительно количества комплексов и точных мест их дислокации не раскрывают.