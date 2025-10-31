"Можем бахнуть": Лукашенко пригрозил Европе "Орешником"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европе применением российского ракетного комплекса «Орешник», который поставят на боевое дежурство на территории государства-вассала РФ в декабре 2025 года.

Его заявление цитирует издание Nexta.

Белорусский диктатор назвал «Орешник» «страшным оружием».

«Я хочу, чтобы они [лидеры стран ЕС] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Так что не нарывайтесь», — рассыпался неадекватными угрозами Лукашенко.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси почему-то вдруг заговорил о том, что война в Украине началась с того, что на Донбассе якобы «гнобили» и «травили» русскоязычных. «Это было на моих глазах», — заявил приспешник Путина.

Чтобы найти какое-то оправдание для своих угроз Лукашенко назвал обманом действия европейцев при подписании так называемых «Минских соглашений».

«Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее», — разглагольствовал белорусский диктатор.

Напомним, ранее режим Лукашенко в Беларуси подтвердил завершение работ по созданию необходимых условий для размещения комплекса «Орешник». Подробностей относительно количества комплексов и точных мест их дислокации не раскрывают.