"Можем быть очередной целью нападения прожорливой имперской России": Дуда подписал указ об увеличении армии вдвое

В частности, закон предусматривает увеличение расходов на оборону, осовременивание и увеличение армии.

Президент Польши Анджей Дуда, боясь стать следующей целью в захватнических планах Путина, 18 марта подписал новый закон, который увеличит польскую армию почти вдвое – до 300 тыс. солдат.

Об этом сообщают польские СМИ.

"Мы предсказывали то, что россия может напасть на Украину, так, как это когда-то предсказал президент Лех Качиньский. К сожалению, мы знали, что это может произойти. И что в этой связи мы в будущем можем быть очередной целью нападения прожорливой имперской России. Поэтому мы приняли такое решение", — сказал президент Польши.

Закон предусматривает, в частности:

Увеличение расходов на оборону. Со следующего года на эти цели из государственного бюджета планируется выделять три процента ВВП. Учреждение Фонда поддержки Вооруженных сил, который будет финансироваться, в частности, за счет выпуска облигаций. Фонд будет поддерживать модернизацию польской армии. Увеличение войска и его осовременивание. Польское правительство хочет, чтобы в ближайшие годы количество военных выросло до 300 тысяч. Восстановление системы военного запаса, увеличение возможности обучения военных и упрощение службы добровольцев.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал обо всех войнах России в течение 30 лет.