"Можем ударить еще для развлечения": Трамп цинично прокомментировал войну в Иране

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские атаки на остров Харк в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, «полностью уничтожили» большую часть острова. При этом он цинично заявил, что США могут нанести еще удары «для развлечения».

Такой комментарий относительно войны против Ирана американский президент сделал в телефонном интервью NBC News в субботу, 14 марта.

Заявление Трампа прозвучало после того, как утром того же дня Центральное командование США заявило, что нанесло «точные удары» по 90 военным целям на острове Харк, «сохраняя при этом нефтяную инфраструктуру».

«Мы полностью уничтожили остров Харг, но можем нанести по нему еще несколько ударов просто ради развлечения», — сказал президент США.

Он добавил, что американские удары не задели только линии электропередач на острове, поскольку, по его словам, их восстановление «заняло бы годы».

Хозяин Белого дома также заявил, что он работает с другими странами над планом безопасного судоходства в Ормузском проливе на фоне роста мировых цен на нефть, и отверг беспокойство американцев относительно роста цен на бензин.

Трамп еще раз повторил, что не готов заключить соглашение о прекращении войны с Ираном, хотя власти этой страны якобы продемонстрировали готовность сделать этот шаг.

«Условия еще недостаточно хорошие», — сказал Трамп, не уточнив, каких именно условий он ожидает.

Ранее Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Иран уже полностью разгромлен, но соглашение, которое власти этой страны якобы предлагают, не устраивает американского президента.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «многие страны» пришлют военные корабли для контроля судоходства в Ормузском проливе, который заблокирован Ираном. Среди названных американским лидером стран — Китай.

Сенатор и полковник ВВС Линдси Грэм прокомментировал решение президента США Днальда Трампа перенести войну на остров Харк, где расположен главный нефтяной терминал, откуда танкеры отправляют иранскую нефть на мировые рынки. По мнению сенатора, оно было «необходимым, смелым и очень эффективным».

Сенатор США Крис Мерфи заявил, что администрация Дональда Трампа потеряла контроль над войной, а Иран имеет потенциал для эскалации конфликта, включая риск ударов по Центральной Европе.