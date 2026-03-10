"Можем верить им на слово": Уиткофф ответил, делится ли РФ с Ираном разведданными

Стив Уиткофф / © Associated Press

В России официально опровергли обвинения в передаче разведывательных данных Ирану во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник.

Об этом в эфире программы Money Movers на телеканале CNBC сообщил специальный посланник США Стив Уиткофф.

По словам Уиткоффа, в ходе прямого контакта между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным российская сторона отрицала любое сотрудничество с Тегераном в области разведки. Такую же информацию получили представители администрации в ходе отдельных переговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

«Могу вам сказать, что вчера во время разговора с президентом россияне сказали, что они не делятся информацией. Вот так они и сказали. Знаете, мы можем верить им на слово. Будем надеяться, что они не делятся», — заявил Стив Уиткофф.

Специальный посланник также отметил, что в понедельник утром он вместе с Джаредом Кушнером провел телефонный разговор с Юрием Ушаковым. Во время этого звонка советник Путина по внешней политике еще раз подтвердил позицию Кремля.

«Ушаков в этом разговоре повторно повторил то же самое», — добавил Уиткофф, комментируя отрицание Россией обмена данными.

Во время интервью журналисты спросили Уиткоффа, почему администрация Трампа отменила санкции, запрещавшие индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть, несмотря на подозрения в передаче Москвой данных об американских военных объектах Ирана.

«Ну, я не офицер разведки, поэтому не могу вам сказать», — ответил Уиткофф, ссылаясь на официальные заявления российской стороны во время переговоров.

Война в Иране — последние новости

Напомним, Россия предоставила Ирану разведывательную информацию, которая может помочь Тегерану атаковать американские военные корабли, самолеты и другие стратегические объекты в регионе.

Это сотрудничество уже привело к трагическим последствиям: в результате атаки беспилотника в Кувейте погибли шесть военнослужащих США.

В Белом доме отказались комментировать связь России и Ирана в военной разведке.

Также ранее в Иране подтвердили постоянную поддержку России и Китая.