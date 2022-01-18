Может быть до 140 тысяч в день: в Польше заявили о пятой волне COVID и объявили новые "инструменты" борьбы с пандемией

Может быть до 140 тысяч в день: в Польше заявили о пятой волне COVID и объявили новые "инструменты" борьбы с пандемией

У людей на работе могут проверять "ковидные" документы.

В Польше заявили о пятой волне коронавируса. Для борьбы с COVID-19 в стране могут быть введены проверки "ковидных" справок работодателями.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Нидзельский.

По его словам, есть много прогнозов развития пятой волны пандемии, подготовленных несколькими центрами. По прогнозу Минздрава Польши, пик заболеваемости коронавирусом стране ожидается в середине февраля, на уровне 60 тысяч в сутки.

"Мы должны ожидать роста заражений, а не снижения, которое мы наблюдали недавно. Центр MOCOS предполагает, что в конце января может быть 120 тысяч случаев ежедневно. ICM разработала два варианта, от 100 000 до 140 000 случаев. Пик будет или в середине февраля, или в начале марта ", – сказал Адам Нидзельский.

Глава Минздрава Польши отметил, что эти цифры высоки, и риск нагрузок на медицинскую службу к уровню отказов очень высок. Нидзельский отметил, что "в этой ситуации важно иметь новые инструменты", чтобы контролировать распространение коронавируса.

"Я имею в виду те решения, которые есть в Сейме. Законопроект, подготовленный депутатом Чеславом Гоцем, дает возможность работодателям проверять справки работников о COVID. Закон будет проработан, в нем я надеюсь на эффективную борьбу с пятой волной", — добавил министр.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: