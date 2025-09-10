ТСН в социальных сетях

Может быть хуже: Сикорский сделал заявление на фоне падения дронов в Польше

Министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши оценил реакцию страны на инцидент как эффективную.

Может быть хуже: Сикорский сделал заявление на фоне падения дронов в Польше

Радослав Сикорский / © Associated Press

Система ПВО Польши справилась с задачей. Так считает министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский, заявивший, что страна может столкнуться с более серьезными нарушениями своего воздушного пространства дронами РФ, чем произошедшие в ночь на среду. Политик подчеркнул, что не может «притворяться, что хуже быть не может».

Об этом шла речь во время пресс-конференции Сикорского.

Он оценил реакцию Польши на инцидент как эффективную, отметив, что система противовоздушной обороны и государственные механизмы работают хорошо.

Это враг, который уже три с половиной года атакует нашего соседа с большой интенсивностью и жестокостью. Я не буду утверждать, что хуже всего позади», — подчеркнул он.

Министр добавил, что Польша подготовилась к кризисному времени и, по его мнению, «справилась с поставленной задачей».

Напомним, что по состоянию на вечер 10 сентября в Польше были обнаружены обломки десяти российских беспилотников, что составляло примерно половину от общего количества, залетевшего в воздушное пространство страны.

Также стало известно, что Украина поддерживала связь с Польшей во время дроновой атаки РФ. Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар сообщил об «адекватной реакции».

