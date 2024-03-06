Может быть самым старым в мире: археологи нашли хлеб, которому более 8000 лет (фото)

Древнейшие известные свидетельства о хлебе на закваске происходят из Египта. Однако новое открытие, которому около 8600 лет, их опережает.
В Турции археологи обнаружили хлеб в возрасте 8600 лет. Артефакт был обнаружен в неолитическом поселении.
Об этом сообщает Arkeonews.
Во время раскопок в поселении Чатал-Гейк в центральной Турции специалисты обнаружили разрушенную печь. Вокруг нее были семена пшеницы, ячменя, гороха, а также несколько находок, похожих на еду.
Проведенные анализы показали, что небольшой круглый губчатый остаток был ферментированным хлебом, датированным 6600 годом до н.э.
По словам одного из участников раскопок, конструкция была покрыта тонким слоем глины, что и позволило как деревянным, так и хлебным остаткам сохраниться до сегодняшнего дня.
Ученый Али Умут Тюркджан добавил, что находка из Чатал-Гьюка является самым древним хлебом в мире – это уменьшенная версия буханки хлеба.
"У него есть отпечаток пальца в центре, его не выпекали, но он ферментировался и дошел до наших дней с крахмалом внутри. Такого примера еще не было", – заверил Тюркджан.
Чатал-Гейк – это один из первых протомистов, относящихся к эпохе керамического неолита и энеолита. В нем размещались дома из глиняного кирпича, покрытые росписями и символическими украшениями. Число жителей поселения достигало 8 тысяч.
Напомним, в Египте раскопали верхнюю часть гигантской статуи Рамзеса II. Специалисты из Египта и США обнаружили верхнюю часть огромной статуи фараона Рамзеса II во время раскопок в Эль-Ашмунейне, к югу от египетского города Минья.
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