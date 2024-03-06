Может быть самым старым в мире: археологи нашли хлеб, которому более 8000 лет (фото)

Древнейшие известные свидетельства о хлебе на закваске происходят из Египта. Однако новое открытие, которому около 8600 лет, их опережает.

В Турции археологи обнаружили хлеб в возрасте 8600 лет. Артефакт был обнаружен в неолитическом поселении.

Об этом сообщает Arkeonews.

Во время раскопок в поселении Чатал-Гейк в центральной Турции специалисты обнаружили разрушенную печь. Вокруг нее были семена пшеницы, ячменя, гороха, а также несколько находок, похожих на еду.

Проведенные анализы показали, что небольшой круглый губчатый остаток был ферментированным хлебом, датированным 6600 годом до н.э.

Археологи нашли хлеб в возрасте около 8600 лет Фото: АА

По словам одного из участников раскопок, конструкция была покрыта тонким слоем глины, что и позволило как деревянным, так и хлебным остаткам сохраниться до сегодняшнего дня.

Ученый Али Умут Тюркджан добавил, что находка из Чатал-Гьюка является самым древним хлебом в мире – это уменьшенная версия буханки хлеба.

"У него есть отпечаток пальца в центре, его не выпекали, но он ферментировался и дошел до наших дней с крахмалом внутри. Такого примера еще не было", – заверил Тюркджан.

Чатал-Гейк – это один из первых протомистов, относящихся к эпохе керамического неолита и энеолита. В нем размещались дома из глиняного кирпича, покрытые росписями и символическими украшениями. Число жителей поселения достигало 8 тысяч.

Напомним, в Египте раскопали верхнюю часть гигантской статуи Рамзеса II. Специалисты из Египта и США обнаружили верхнюю часть огромной статуи фараона Рамзеса II во время раскопок в Эль-Ашмунейне, к югу от египетского города Минья.

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