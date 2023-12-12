Может касаться Ярослава Мудрого: в Норвегии мужчина обнаружил 1000-летнюю золотую монету (фото)

Мужчина с металлоискателем обнаружил 1000-летнюю золотую монету с изображением Иисуса Христа.

Об этом пишет Live Science.

Находка была обнаружена при исследовании гор в Вестре-Слидре, муниципалитете на юге Норвегии.

Этот тип мелкой монеты был впервые выпущен примерно в 960 году нашей эры. С одной стороны изображен Иисус, держащий Библию, а с другой — Василий II и Константин VII, два брата, правившие Византийской империей.

Мужчина обнаружил редкую 1000-летнюю золотую монету / Фото: Martine Kaspersen, Innlandet Fylkeskommune

Западная половина Римской империи пала в 476 году, а Византийская, или Восточная Римская империя, просуществовала еще тысячелетия.

Археологи предполагают, что монета была отчеканена где-то между 977 и 1025 годами, во время правления братьев, судя по трем пунктирным линиям, опоясывающим границу монеты — элемент дизайна, обычно использовавшийся в тот период времени. Артефакт также содержит две надписи. Согласно заявлению, первое, написанное на латыни, говорит: "Иисус Христос, Царь царствующих", а второе, на греческом языке, говорит: "Василий и Константин, императоры римские".

Мужчина обнаружил редкую 1000-летнюю золотую монету / Фото: Martine Kaspersen, Innlandet Fylkeskommune

Однако исследователи не знают, как монета очутилась на склоне горы. Они предположили, что она могла принадлежать Харальду III, правившему Норвегией с 1045 по 1066 год. Прежде чем стать королем, Харальд ІІІ служил стражником византийского императора; По данным Miami Herald, охранники обычно получали разрешение "грабить дворец после смерти императора".

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Вполне возможно, что монета в конце концов была использована как приданое для женитьбы Харальда III на дочери киевского князя Ярослава Мудрого Елизавете. Согласно заявлению это также могло использоваться как форма торговли.

Археологи планируют вернуться на горный участок в 2024 году для проведения дальнейших раскопок.

Напомним, известный археолог раскрыл истинную причину проклятия Тутанхамона. Слухи о проклятии были выдумкой.

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