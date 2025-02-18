Может консультировать, но не принимать решения: в Белом доме уточнили статус Илона Маска

Илон Маск играет консультативную роль и может только передавать президентские директивы.
Илон Маск, занимающий пост старшего советника президента в администрации Дональда Трампа, не является сотрудником Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и не имеет полномочий принимать правительственные решения.
Об этом говорится в заявлении Белого дома, поданном в суд в понедельник, передает Reuters.
Согласно документу, подписанному директором Административного управления Белого дома Джошуа Фишером, Маск играет консультативную роль и может только передавать президентские директивы.
"Как и другие старшие советники Белого дома, господин Маск не имеет фактических или официальных полномочий принимать государственные решения самостоятельно", – говорится в заявлении.
В документе также отмечается, что Маск не является сотрудником Службы DOGE США или Временной организации Службы DOGE США, а также не занимает должность администратора этого агентства.
DOGE стало ключевой структурой в федеральном правительстве после того, как Дональд Трамп начал свой второй президентский срок и назначил Маска ответственным за искоренение расточительных расходов в рамках масштабной реформы государственного управления.
Ранее штат Нью-Мексико возбудил судебное дело против Маска, обвиняя его в превышении служебных полномочий, что и послужило поводом для официального разъяснения от Белого дома.
Напомним, что команда миллионера Илона Маска по сокращению расходов объявила о ряде сокращений в Департаменте образования США на общую сумму более 900 миллионов долларов.
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