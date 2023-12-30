Может ли двойник Путина руководить Кремлем: ответ российского оппозиционера

Известный российский "конспиролог" Валерий Соловей в октябре 2023 заявил тело российского диктатора Путина находится в холодильной камере в резиденции на Валдае. Возможен ли такой сценарий, рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Разговоры о наличии у Путина двойников не прекращаются, а его поведение только подогревает такие слухи. Есть версия, что Кремлем может управлять какой-то из клонов российского президента, а сам Путин уже давно лежит в холодильнике.

Насколько реален такой вариант, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 каналу.

Так, в октябре 2023 года известный российский "конспиролог" Валерий Соловей заявил о "смерти" Путина. По утверждению Соловья, тело российского диктатора находится в холодильной камере в резиденции на Валдае.

В то же время, российский оппозиционер Гудков отметил, что концепция Соловья – гениальная. Вопрос только в том, кому это выгодно.

"Я думаю, что двойники могут существовать. Шанс очень вероятен и высок", – считает Гудков.

В то же время он не верит, что тело Путина хранится в холодильнике, а двойник руководит страной-агрессоркой, ведь турбулентность внутри истеблишмента была бы значительно выше – начали распространяться слухи и разговоры.

Гудков предполагает, что вполне может существовать двойник Путина, который вжился в роль и "прокатывается" через разные системы распознавания, чтобы добиться максимального внешнего сходства.

"Потому что модели поведения одного Путина и другого Путина, иногда разделяющие часы, — совершенно разные", — отметил российский оппозиционер.

Это, по словам Гудкова, очень очевидно. И объяснить это нельзя ничем, кроме как наличием двойников. По крайней мере, с точки зрения здоровой логики.

Но, по его мнению, Путину это совсем невыгодно. Если же главе Кремля невыгодно и продолжает делаться и остается безнаказанным для Соловья, то выгодно кому-то в самых сильных и влиятельных кругах русского истеблишмента.

Соответственно, добавляет он, можно говорить о начавшихся серьезных предпосылках или расколе. Это очень важный фактор, не изученный и не до конца понятный.

Слухи о смерти Путина

4 ноября Песков опроверг наличие у Путина двойников, а прежде вынужден был опровергать слухи о смерти президента РФ.

В ГУР Минобороны Украины объяснили, что такие слухи и принуждение Пескова реагировать на них – инструмент влияния на самого Путина.

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