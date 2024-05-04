Может ли Италия отправить своих военных в Украину: ответ Минобороны страны

Италия не будет участвовать в какой-либо возможной вооруженной интервенции. Об этом заявил глава Минобороны страны Гвидо Крозетто.

Об этом пишет Corriere Della Sera.

"Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали непосредственное вмешательство наших военных в конфликт", – сказал политик.

Он призвал искать все формы диалога, начиная от "плетения паутины дипломатии". Потому что если конфликт разразится, "Италии придется многое терять".

Что еще сказал Крозетто

Руководитель оборонного ведомства спросил, будет ли Италия принимать участие в любой возможной вооруженной интервенции.

"Точно нет! Сегодня в этом никто не может сомневаться", – констатировал он.

Журналист попросил Крозетто объяснить, почему у страны такая позиция.

"У нас в системе есть явный запрет на прямое военное вмешательство, кроме того, что предусмотрено законами и Конституцией. Мы можем предусмотреть вооруженное вмешательство только по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН. Предполагаемый вариант в Украине не только не будет включен в эту дела, но и спровоцирует дальнейшее нагнетание конфликта, что не принесет пользы, прежде всего, самим украинцам. Коротко говоря, условий для нашего прямого участия нет», – утверждает чиновник.

Так был ли президент Франции Эмануэль Макрон неправ, продолжил представитель издания, сплотив европейские страны в случае ухудшения ситуации?

"Я не сужу президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и полезности этих заявлений, объективно нагнетающих напряженность", – подытожил Гвидо Крозетто.

Ранее стало известно, что Италия передала Украине крылатые ракеты.

Читайте также: