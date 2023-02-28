Может ли Китай начать поставлять оружие Украине и возможна ли конкуренция с США: ответ эксперта

Жданов считает, что Китай также не будет поставлять вооружение России, о чем не раз звучало в СМИ.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай не будет поставлять украинским военным силам вооружение по нескольким причинам. Первая из них, что украинцы сами выбрали Запад, а Пекин не может оказывать военную поддержку вместе со странами ЕС и США.

Об этом Жданов сказал в прямом эфире на своем Ютуб-канале.

"Дело в том, что Украина настолько лакомый кусочек, что Китаю уже нет места. Нам нужно было выбирать: либо дружить с Китаем, либо с Западом. Мы выбрали второй вариант. Поэтому сюда Пекин не войдет никоим образом, особенно без согласия с нашими украинскими партнерами. Второе, политика Китая такая, что она всегда выжидает. Она никогда не наступательна. Все войны, которые вел Китай, почти все проиграли.Они не агрессивны. Экспорт войны — это не их. Я думаю, что они и России не будут отправлять оружие. Китайцы не настолько глупы и готовы в военном плане, чтобы их обвинили в разжигании войны", — пояснил он.

Напомним, помощница госсекретаря США по странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк сообщила, что китайская спутниковая компания Spacety, внесенная в "черный список" США, передавала спутниковые снимки ЧВК "Вагнер".

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