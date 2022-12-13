Может ли Кремль нанести несанкционированный тактический ядерный удар: ответ эксперта

Чтобы применить ядерное оружие нужно пройти несколько этапов, подчеркнул Жданов.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что такого понятия, как несанкционированный пуск, практически не существует для ядерных боеприпасов.
Такое мнение Жданов высказал на своем ютуб-канале.
"Понятие несанкционированный пуск практически не существует для ядерных боеприпасов, независимо снаряд или ракета. На снаряде стоит защитный хомуд с кодоблокирующим устройством. И пока вы не снимете хомут, вы этот снаряд в ствол гаубицы не вставите. применение абсолютно одинаковое. Эта система достаточно продумана. Нельзя взять схрон и вывезти его из арсенала, где хранятся ядерные боеприпасы, и доставить его к месту его применения. Нет, такого не бывает. Для этого должна пройти процедура, команда", — рассказал эксперт .
Жданов заметил, если Путин отдаст Шойгу приказ приготовить ядерные боеприпасы, то Запад по утечке информация будет это знать очень быстро и предупредит вероятность применения.
Ядерные угрозы Путина
Российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к ядерным угрозам. 7 декабря глава Кремля заявил о росте угрозы ядерной войны. В то же время он отметил, что первой Россия ядерный удар наносить не будет.
Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Путин слишком боится смерти, чтобы идти на риск и решиться на применение ядерного оружия.
Между тем, бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев предполагает, что диктатор может действительно применить ядерное оружие. В Пентагоне предупредили, что Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал.
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