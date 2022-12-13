Может ли Кремль нанести несанкционированный тактический ядерный удар: ответ эксперта

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что такого понятия, как несанкционированный пуск, практически не существует для ядерных боеприпасов.

Такое мнение Жданов высказал на своем ютуб-канале.

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"Понятие несанкционированный пуск практически не существует для ядерных боеприпасов, независимо снаряд или ракета. На снаряде стоит защитный хомуд с кодоблокирующим устройством. И пока вы не снимете хомут, вы этот снаряд в ствол гаубицы не вставите. применение абсолютно одинаковое. Эта система достаточно продумана. Нельзя взять схрон и вывезти его из арсенала, где хранятся ядерные боеприпасы, и доставить его к месту его применения. Нет, такого не бывает. Для этого должна пройти процедура, команда", — рассказал эксперт .

Жданов заметил, если Путин отдаст Шойгу приказ приготовить ядерные боеприпасы, то Запад по утечке информация будет это знать очень быстро и предупредит вероятность применения.

Ядерные угрозы Путина

Российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к ядерным угрозам. 7 декабря глава Кремля заявил о росте угрозы ядерной войны. В то же время он отметил, что первой Россия ядерный удар наносить не будет.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Путин слишком боится смерти, чтобы идти на риск и решиться на применение ядерного оружия.

Между тем, бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев предполагает, что диктатор может действительно применить ядерное оружие. В Пентагоне предупредили, что Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал.

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