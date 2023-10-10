Может ли появиться база российского флота в Абхазии: в ВМС ответили

В ВМС отмечают, что это вкладывается в "имперскую логику" Кремля.

В ВМС ВСУ прокомментировали, может ли появиться база Черноморского флота РФ в Абхазии, которую большинство стран признают оккупированной частью Грузии.

Свое мнение высказал на брифинге в медиацентре "Украина-Одесса" спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Он рассказал, что в течение лета наблюдается то, что противник держится ближе к восточной, северо-восточной части Черного моря.

"Вследствие этого появился "информационный повод" о том, что россияне собираются построить базу своих ВМС в Абхазии. Это укладывается в "имперскую логику" Кремля и может быть осуществлено, потому что организационно обустройство такой базы в указанном регионе не очень сложно", — отметил он.

Также Плетенчук добавил, что важно то, что в юго-западной части Черного моря вражеские корабли почти не появляются, и это вопрос безопасности Украины.

Единственное, что такое расположение базы Черноморского флота определенным образом усложнит логистику окупантов, но пока нельзя быть в чем-то уверенным. Увидим, как все будет", — добавил спикер.

Черноморский флот РФ даже после ряда нанесенных повреждений сможет обстреливать украинские города.

Черноморский флот РФ действительно функционально ограничен, но Россия продолжает терроризировать нас тактической авиацией. Для врага сейчас это единственный способ обозначать свое господство.

Добавим, корабли Черноморского флота РФ фактически не курсируют в направлении территориального моря Украины и не заплывают дальше мыса Тарханкут в Крыму.

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