Может ли Путин применить ядерное оружие из-за событий в Курской области: мнение эксперта

По мнению эксперта, диктатор не будет этого делать.
В ядерной доктрине предусмотрено, что применение ядерного оружия возможно в случае угрозы государственности. О нарушении границ речь не идет.
Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал эксперт-международник Тарас Семенюк.
Он объясняет, что угроза государственности – это лишение субъектности государства.
"Если она будет распадаться на куски или будет полноценный хаос и вторжение полноценных войск – она сможет применить ядерное оружие"
Сейчас же, добавляет он, Россия применять наземные войска.
Ранее в России обсудили новую дезинформацию о тактическом ядерном оружии, которую якобы получила Украина. О предоставлении ее Киеву заявили так называемые "эксперты".
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