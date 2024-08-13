Может ли Путин применить ядерное оружие из-за событий в Курской области: мнение эксперта

По мнению эксперта, диктатор не будет этого делать.

В ядерной доктрине предусмотрено, что применение ядерного оружия возможно в случае угрозы государственности. О нарушении границ речь не идет.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал эксперт-международник Тарас Семенюк.

Он объясняет, что угроза государственности – это лишение субъектности государства.

"Если она будет распадаться на куски или будет полноценный хаос и вторжение полноценных войск – она сможет применить ядерное оружие"

Сейчас же, добавляет он, Россия применять наземные войска.

Ранее в России обсудили новую дезинформацию о тактическом ядерном оружии, которую якобы получила Украина. О предоставлении ее Киеву заявили так называемые "эксперты".

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