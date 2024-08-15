Может ли Путин применить ядерное оружие в ответ на операцию в Курской области – в США объяснили

Кирби считает, что Путин не применит ядерное оружие в ответ на операцию в Курской области.

В Белом доме прокомментировали, может ли диктатор Путин применить ядерное оружие в ответ на операцию ВСУ в Курской области.

По словам советника Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джона Кирби, Путин обеспокоен, но США не видят увеличения ядерной риторики из Кремля. Об этом передает "Голос Америки".

"Если он перемещает туда войска, то он в определенной степени озабочен происходящим. Я не знаю, квалифицируется это как отчаяние или нет, но он безусловно реагирует, по крайней мере, определенным образом, на то, что происходит в Курской области. Но мы не видели и не слышали ни одной эскалационной риторики, особенно по ядерному оружию, в последние дни", – сказал Кирби.

По словам советника Белого дома, у Вашингтона нет причин на сегодняшний день менять собственные расчеты или позицию стратегического сдерживания в вопросе ядерных угроз.

Белый дом подтвердил перемещение части российских войск с позиций в Украине в Курскую область

Кирби сообщил, что некоторые российские подразделения были перенаправлены из Украины и вокруг нее в Курскую область.

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"Но это лишь первые сообщения о том, что мы наблюдаем. Я не могу с уверенностью сказать, сколько их, или насколько больше их может быть, или каковы будут их намерения, но мы начали наблюдать, как некоторые российские подразделения перенаправлены в Курский регион", – сообщил он.

В США пока не знают, какое количество подразделений прибудет из Украины и какова будет их военная миссия.

"Я знаю, что этот ответ вас не очень удовлетворит, но он честен. Мы внимательно следим за этим, но не можем точно сказать, что собирается делать господин Путин", – сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, сейчас Путин оказался перед дилеммой укрепления обороны в Курской области.

"Путин и россияне должны были внести коррективы. Мы видим признаки того, что они пытаются укрепиться в районе Курска и вокруг него в результате украинской операции там. Чтобы это сделать, нужно взять активы, которые были в одном месте и делали одно дело, и теперь их нужно направить на другое. Принятие таких решений безусловно является дилеммой", – отметил он.

Ранее Джон Кирби дал Путину простой совет, как решить проблемы на Курщине.

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