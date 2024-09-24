Может ли разрешение на удары по России спровоцировать третью мировую войну: эксдиректор ЦРУ ответил

Президент России Владимир Путин предостерег Запад от предоставления Украине разрешения на удары по России западным оружием, утверждая, что это может привести к войне НАТО с Россией. Однако многие эксперты считают эти заявления только российским блефом, не обоснованным реальными намерениями или угрозами.

Об этом рассказал в интервью "24 Каналу" бывший директор Центрального разведуправления США, американский генерал Дэвид Петреус.

"Я думаю, что стоит беспокоиться по этому поводу. Вы должны учитывать это, должны анализировать. Уверен, что это одна из тем, которые обсуждаются на интенсивных переговорах в Вашингтоне и Лондоне. Но мы слышали его угрозы с самого начала войны. Иногда были угрозы тактическому ядерному оружию, и они оказались пустыми", — сказал он.

Напомним, Голос Америки сообщал, что президент США Джо Байден оставил действующим ограничения для Украины на удары вглубь России, в то же время Великобритания ведет деликатные переговоры с Белым домом.

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