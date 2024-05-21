Может ли РФ применить ядерное оружие в ответ на приезд в Украину инструкторов НАТО: мнение нардепа

Каждый раз, когда Украина или партнеры будут делать следующий шаг, Россия будет бить в барабаны и вопить, что это может привести к эскалации. Но дело в том, что мы уже столько раз нарушали эти красные линии, которые рисовала Москва для наших партнеров.

Об этом в эфире телемарафона народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

В чем настоящая проблема

Как отмечает Чернев, наши партнеры понимают, что некуда еще эскалировать. Та интенсивность боев, которая есть в Украине, самая высокая после Второй Мировой войны.

"Я не думаю, что инструкторы являются "красной линией" ни для Кремля, ни для наших партнеров", – сказал нардеп.

Вот вопрос, например, применение западного оружия против целей на территории Российской Федерации – сейчас пока сложный.

"Потому что рассматривается обеими сторонами в парадигме еще, пожалуй, Холодной войны, когда такое применение могло привести к ядерной катастрофе. Но все равно постепенно-постепенно меняются и позиции, и риторика", — подытожил Чернев.

Ранее говорилось, что наши западные партнеры боятся проигрыша России в войне с Украиной, потому что это будет иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики. В то же время, по мнению президента Владимира Зеленского, они хотят, чтобы Украина также не проиграла. Он считает такую позицию абсурдной.

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