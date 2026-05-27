Может ли Россия открыть второй фронт в Балтии: эксперт оценил риски войны

Глава Кремля Путин / © Associated Press

Реклама

У России нет достаточных военных возможностей для открытия «второго фронта» в странах Балтии, хотя политически Кремль мог бы использовать такую риторику для внутренней мобилизации.

Об этом заявил кандидат наук по государственному управлению, глава Центра развития государственной стратегии и публичной политики Илья Котов в эфире «Киев 24».

Эксперт отмечает, что в случае подобного сценария Путин мог бы объявить мобилизацию и представить это как расширение войны против НАТО, а не только Украины.

Реклама

«Политически Путин мог бы объявить мобилизацию и объяснить россиянам, что РФ воюет уже не только против Украины, но и НАТО. Однако военных возможностей для нападения на страны Балтии у России сейчас нет», — подчеркнул Котов.

В то же время, он считает, что Кремль использует напряжение вокруг Балтийского региона, Украины и ракетных ударов как инструмент политического давления накануне возможных переговоров.

Напомним, американские военные бронетанковой бригады Black Jack в Техасе готовились к передислокации в Польшу в мае, чтобы усилить защиту НАТО от российской угрозы. Однако впоследствии Вашингтон послал противоположный сигнал и развертывание было отменено.

Новости партнеров